白罗斯战机迫降客机 欧盟领袖称之为“劫机”

（早报讯）白罗斯当局以炸弹威胁为由派一架战机紧急升空，迫使爱尔兰瑞安航空公司一架客机在白罗斯首都明斯克紧急降落后，宣布炸弹恐吓为虚假消息，并逮捕了机上一名反对派人士，引发欧洲各国强烈批评。欧盟将于周一（24日）开会，讨论对白罗斯进行制裁的可能性。

路透社报道，这起事件发生在当地时间星期天，这架波音737-800型客机原定从希腊首都雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯，机上载有123名乘客。

据白罗斯国家通讯社，当地时间下午12时50分（新加坡时间下午5时50分），客机在飞越白罗斯领空时发出因机上有炸弹而紧急降落的请求，于下午1时15分降落在明斯克国际机场。瑞安航空则发表声明说，白罗斯当局以潜在安全威胁为由命令其转而飞往明斯克，但过后并没有任何发现。

流亡波兰的白罗斯博客罗曼·普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）在飞机降落后被捕。

立陶宛Delfi新闻网站引述机上一名乘客说，当普罗塔塞维奇知道飞机飞往明斯克时，他把双手抱住自己的头，并且发抖。当他被执法人员带下飞机时说：“我将在这里被判处死刑。”路透社无法核实有关报道。

欧盟领袖形容这是一起劫机事件。欧盟委员会主席冯德莱恩说，普罗塔塞维奇必须立即被释放，她表示，欧盟领导人周一将为此事在布鲁塞尔举行会议，“将向骑劫瑞安客机者追究责任”。欧洲理事会主席米歇尔则表示，欧盟领袖将讨论可能采取的制裁行动。

北约组织说，强迫瑞安客机降落是一起“严重和危险的事件”，波兰总理莫拉维茨基指这是一起“应受谴责的国家恐怖主义行为”，英国外长拉布则说，英国正与盟友进行协调，并称白罗斯总统卢卡申科“将为其胆大妄为的行动面对严重后果”。法国也表示，迫使客机转移航道“不可接受”。

该瑞安客机在明斯克停留数小时后继续飞往立陶宛，于新加坡时间周一凌晨2时25分安全飞抵维尔纽斯。