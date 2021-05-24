美国强烈谴责白罗斯迫降客机 吁ICAO召开紧急会议

（早报讯）美国强烈谴责白罗斯强迫爱尔兰瑞安航空公司客机更改航道并在白罗斯首都明斯克降落，以逮捕机上一名反对派媒体工作者的举动，并呼吁国际民航组织迅速召开会议。

路透社报道，白罗斯当局星期天（23日）以炸弹威胁为由派一架战机紧急升空，迫使瑞安航空一架波音客机在明斯克紧急降落后，宣布炸弹恐吓为虚假消息，并逮捕了在机上的白罗斯博客罗曼·普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）。这架客机原定从希腊首都雅典飞往立陶宛首都维尔纽斯，机上载有123名乘客。

美国国务卿布林肯当天发表声明，要求白罗斯当局立刻释放普罗塔塞维奇，并指卢卡申科政权的行动“令人震惊且危及机上一百多人包括美国公民的生命”。

布林肯说，美国支持国际民航组织理事会（ICAO）尽快举行会议以查明这起事件。

联合国属下机构ICAO早前发表声明，指瑞安客机被迫改道与紧急降落事件可能违反了二次世界大战后签署的一项重要航空条约，该条约的制定是维护国际秩序的一部分。

该组织说：“国际民航组织理事会对明显被迫降落的瑞安客机及其乘客的安全表达强烈关切，这可能有违《芝加哥公约》。”

《芝加哥公约》又称国际民用航空公约，是1944年通过的交通运输领域的国际公约。公约于1947年4月4日生效，公约的保存国是美国。