被捕白罗斯博客现身视频称身体健康

（早报讯）在瑞安航空客机上被白罗斯当局逮捕的反对派博客普罗塔塞维奇，周一（24日）在一个网上视频中表示自己身体健康，并承认有份组织去年在白罗斯首都明斯克爆发的大规模骚乱，但普罗塔塞维奇的盟友驳斥该视频是在胁迫下录制的。

路透社报道，这段视频周一出现在Telegram通讯应用的多个频道，普罗塔塞维奇在视频中身穿深色运动衫，双手一直紧握着。

他说，他目前身在明斯克的审前拘留所，驳斥某些社交媒体指他心脏有问题的报道。

在视频中，普罗塔塞维奇的额头上似乎有点黑色淤青。

白罗斯反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Thiskanouskaya）在推特上用英文写道：“这就是罗曼（普罗塔塞维奇的名字）身心面对压力的样子。当局必须立刻放了罗曼还有其他所有的政治犯。”

现年26岁的普罗塔塞维奇（Roman Protasevich）是白罗斯总统卢卡申科的公开批判者，2019年自我流亡波兰，后来移居立陶宛首都维尔纽斯。

白罗斯去年以极端主义罪名通缉普罗塔塞维奇，指控他组织大规模暴动和煽动社会仇恨。普罗塔塞维奇否认这些指控。他原在波兰使用通讯应用Telegram发文的Nexta Live频道担任主编，该平台有100多万订户。