马国冠病新增病例再推高至7289起

（早报讯）马来西亚冠病新增病例有增无减，今天继续增至7289起，加护病房的重症患者也增至726人，这些都是去年疫情暴发以来的新高，同时也是马国单日新增病例首次超过7000起。

据卫生总监诺希山今天发布的数字，马国的累计确诊病例也在今日突破52万起，达到52万5889起。昨天的死亡病例增加60起，累计死亡病例2369起。

马国单日新增病例5月19日开始超过6000起并持续了六天，至今天已经累计4万6469起病例。这是马国去年以来最多新病例的一周。除了今天，过去一周最高的单日新增病例依次为5月23日的6976起、5月20日的6806起、5月24日的6509起、5月21日的6493起、5月22日的6320起与5月19日的6075起。

诺希山警告，马国的冠病每日新增病例4月1日开始直线上升，所有人都必须准备面对最坏情况。