欧美多地抗疫表现排名稳步攀升

（早报讯）彭博5月份抗疫排行榜排名出现大扭转，上个月位于榜首的新加坡本月与其他疫情曾得到控制的亚洲经济体排名下降，而疫苗接种领先的欧美国家则继续攀升。

亚太地区原本因疫情处理得当而备受称赞，但在本月排行榜中，很多经济体排名大幅下降。台湾和日本因疫苗接种缓慢且疫情卷土重来，跌出榜单前十，而南亚和东南亚的一些地区则因成为全球疫情的重灾区而排名落后。

相比之下，美国和欧洲部分地区的疫情在缓慢消退，在抗疫排行榜上的排名也在稳步攀升。随着疫苗保护加强，这些地区重新放开旅行，取消佩戴口罩要求：英国跃升七位，排在第十一名；美国排在第十三位。

新西兰曾连续五个月蝉联榜首，4月份时败给新加坡，本月又重新回到榜单第一。新西兰疫情已基本扑灭，除了国际旅行外，人们回到了疫情前的自由生活。不过，新西兰的疫苗接种才刚刚起步，只有5%的人口接种了疫苗，所以发生在其他抗疫明星地区的反扑情况，也有可能会让新西兰防不胜防。

抗疫形势的反转体现出疫苗接种的重要影响，特别是mRNA疫苗的推广，不仅可以预防重症和死亡，可能还会抑制疫情传播。法国、捷克和波兰等在排行榜上的名次都取得了两位数的升幅，原因是欧洲的疫苗接种速度加快和封锁解除。

抗疫表现排行榜利用死亡率、检测率、疫苗可及性、出行自由度等广泛数据来衡量哪些地方疫情控制最有效且对社会和经济造成的影响最小。