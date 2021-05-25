美国佛州立法禁止社交媒体平台封杀政治候选人

（早报讯）《华尔街日报》周二（5月25日）报道，美国佛罗里达州州长德桑蒂斯当地时间24日签署一项法案，旨在让大型科技平台对其内容决策承担更多责任，并禁止科技平台封杀佛州的政治候选人。报道称，这个带有政治意味的举动可能招致法律挑战。

德桑蒂斯是美国共和党总统候选人的潜在竞争者，与前总统特朗普有联系。德桑蒂斯表示，这项立法可以“保护保守派免受不公平的去平台化及其他网络限制”。

该法案要求社交媒体公司对其内容审核的做法保持透明，并将其政策的变化通知用户。根据这项法案，社交媒体公司必须告知用户，他们在哪些地方被禁止发言或需要接受审查。如果某篇贴子被标记并警告他人该贴子中可能存在虚假或有争议的信息，就必须向用户发出通知。

该法案将禁止科技平台封杀佛罗里达州的政治候选人。法案称，大型社交媒体平台不得禁止或删除佛罗里达州政治候选人的账户超过14天，并授权对与竞选州职位的候选人有关的违规行为每天罚款25万美元。

该法案是美国历史上首个此类法律，或将成为其他州效仿的范例。但一些科技组织表示，该法律违反了美国宪法第一修正案。

据悉，该法案将会对苹果、谷歌、推特、面簿和亚马逊等公司产生影响，但是迪士尼公司持有或运营的公司将不会受限；规定指出，经营“主题公园或娱乐中心”的公司将被排除在该法律之外。