夏季旅游蓄势待发 美国航空界积极做准备

（早报讯）就在美国政府继续辩论是否该允许更多外国旅客入境之际，美国的航空公司和相关机构已开始为今年夏季国内航空旅行增加积极做准备。

路透社报道，在美国航空高管发表休闲旅游复苏步伐正在加快的谈话后，美国航空公司、美国联合航空公司和达美航空公司周二（25日）的股价均大幅上涨。

达美航空总裁豪恩斯坦在一个行业会议上说：“需求复苏的速度令我们非常振奋。订票情况超越了预期。”

鉴于越来越多的美国民众通过机场出行，美国运输安全管理局（TSA）计划在7月4日、美国独立日前再增聘1000名员工。TSA自今年1月以来已聘请了3000名员工。美国独立日是美国的旅游旺季之一。

TSA的数据显示，全美机场5月23日共有186万旅客接受安检，这是自去年3月以来的最高单日纪录。

另据根据美国疾病控制与预防中心（CDC）统计，截至5月25日，美国50%的18岁及或以上者已完成冠病疫苗接种；而超过61%的成年人已接种至少一剂疫苗。

鉴于越来越多美国人接种疫苗，公司企业开始为员工回返办公室工作、人们外出旅游、更多国家开放国际边界做好准备。

不过，尽管面对旅游组织的施压，美国政府还是继续禁止大部分欧洲国家、南非、印度、中国、伊朗和巴西的非美国公民入境。