研究：完成疫苗接种仍染疫者仅占极少数

（早报讯）美国政府的一项研究显示，在1月至4月间，仅约0.01%已完成冠病疫苗接种的人确诊冠病，这证实冠病疫苗具有高防疫效能。

法新社报道，美国疾病控制与预防中心（CDC）周二（25日）发布的这份报告记录了在1.01亿名完成接种者中，免疫系统防线被病毒“攻破”（''breakthrough' Covid cases）的少数个案。

该报告说：“虽然获美国食品与药物管理局（FDA）批准的冠病疫苗非常有效，但是，在全国实现群体免疫以进一步降低冠病传播率之前，冠状病毒还是可能攻破疫苗防线。”

这项调查在1月1日进行至4月30日。在这四个月期间，已完成接种辉瑞-BioNTech、莫德纳或强生冠病疫苗至少14天的人群中，总共记录了1万零262起确诊个案。

其中6446人或63％为女性，感染者的年龄中位数为58岁。

记录也显示，在1万零262起病例中，2725起为无症状（27％），706起（7%）因冠病住院，132起（1%）因冠病相关因素去世。

被冠状病毒攻破疫苗防线的比率为0.001％，住院率为0.0007％，而死亡率为0.0001％。

其中5%的确诊病例进行了基因测序，显示64%源自须关切的变种冠病病毒，并以最早在英国出现的B117变种病毒为主。

报告作者说：“因为接种冠病疫苗而避免感染冠病、住院或死亡的人数将会远超过冠病疫苗防线被攻破的个案。”

不过，美国疾制中心表示，冠病疫苗防线被攻破的实际数量可能会高些，因为大多数确诊病例属于无症状感染或轻度感染，没有进行检测。