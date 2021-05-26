布林肯：美国将重开驻耶路撒冷总领事馆

美国国务卿布林肯周二（5月25日）晚在巴勒斯坦拉姆安拉说，美国将重开驻耶路撒冷总领事馆，“致力于重建与巴勒斯坦民族权力机构和巴勒斯坦人民的关系”。

新华社报道，布林肯5月25日起访问以色列、巴勒斯坦、埃及和约旦，这是他上任后首次访问中东。

布林肯周二晚在会晤巴勒斯坦总统阿巴斯后共同会见记者时说，“美国将继续推进重开驻耶路撒冷总领馆的进程”，重开该总领馆是美国“与巴勒斯坦人民进行接触并提供支持的一个重要途径”。但他没有给出重开总领馆的确切日期。

布林肯还重申，美国支持通过“两国方案”解决巴以问题、支持维持耶路撒冷老城宗教圣地现状以及反对将东耶路撒冷的巴勒斯坦人强行驱逐出去。

布林肯表示，美国政府将要求国会为巴勒斯坦提供发展和经济援助，将立即为加沙地带等提供灾难援助和人道援助。

阿巴斯感谢美国、埃及等国为推动以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）达成停火协议所作的努力。他说，停火必须包括东耶路撒冷和约旦河西岸，主要是阻止以色列定居者的袭击和以色列占领军对耶路撒冷和巴勒斯坦人民的袭击。

阿巴斯还表示，巩固停火协议为迅速启动政治进程铺平道路，这一进程将结束以色列对以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国的占领。巴勒斯坦领导层将继续努力，致力于建立一个具有国际合法性的全国共识政府。

2019年3月，美国特朗普政府将负责巴勒斯坦事务的驻耶路撒冷总领馆并入驻以色列大使馆，使总领馆成为使馆下属的巴勒斯坦事务部。巴方认为，美国给驻耶路撒冷总领馆“降级”是在发出政治信号，即美国承认以色列对东耶路撒冷和约旦河西岸的控制。