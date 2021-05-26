东京奥运官方伙伴朝日新闻促政府取消奥运

（早报讯）日本2020年东京奥运会官方合作伙伴《朝日新闻》在周三（26日）的社论中，以公共安全风险和冠病大流行对医疗体系造成沉重压力为由，呼吁政府取消本届奥运会。

路透社报道，《朝日新闻》是日本具影响力的报纸之一，这家左翼媒体经常对首相菅义伟所属的自民党发出尖锐批评。

周三，该报在社论中敦促菅义伟“冷静、客观地评估局势，并做出取消夏季奥运会的决定。”

《朝日新闻》套用了政府经常强调会保证奥运安全举行的话说：“十分遗憾，这不是事实。”

《朝日新闻》说：“我们距离人人都确信自己的安全有保障还十分遥远。”

《朝日新闻》周三这篇社论在社交媒体上得到广泛分享。截至周一近午时已收到超过3万条推文。除了《朝日新闻》，2020年东京奥运会的官方合作伙伴媒体机构还包括日经新闻社、每日新闻社和《读卖新闻》等。

日本多次民调结果表明，大部分民众都反对举办东京奥运会。日本自去年以来几乎全面关闭国际边境，而且该国的冠病疫苗接种进度缓慢，人们对成千上万运动员和外国官员入境所构成的风险深感担忧。

东京奥运会原定去年举办，因暴发冠病大流行而被迫展延至今年7月23日至8月8日举行，残奥会将在今年8月24日至9月5日举行。