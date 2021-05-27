B16172病毒在维多利亚州蔓延 或再次进入封锁

（早报讯）B16172冠病毒变体在澳大利亚不断蔓延，第二大州维多利亚可能会陷入紧急封锁。

路透社报道，澳洲人口第二大州维多利亚周四（27日）报告新增12起冠病病例。这提高了当局实施硬性封锁的可能性，以控制墨尔本新集体感染的风险。

澳媒体援引政府消息人士的话说，高级部长们在周三晚上开会讨论控制最新疫情的措施后，维多利亚州很可能从周四开始进入冠病快速封锁状态。

据报道，周日（23日）晚上，维多利亚州墨尔本板球场举行的澳大利亚橄榄球联赛中，一名感染冠病病毒的男子与2万3000名球迷同场观看了比赛。随后墨尔本宣布进入高度警戒状态，当时在场的球迷和工作人员被告知要立即隔离。

疫情也促使该市恢复了一系列限制措施，包括要求人们在室内和公共交通工具上佩戴口罩，以及限制家中的访客超过五名，但到目前为止仍未禁止观看体育赛事。

最新的疫情结束了维多利亚州近三个月来的零病例记录，并促使新西兰暂停与维多利亚州实行的免检疫旅行规定，而毗邻的南澳大利亚州则对其实施了旅行限制。

去年年底的第二波疫情中，维多利亚州是最严重的一个州，约占澳大利亚总体确诊病例的70%，死亡病例的90%。

维多利亚的首席卫生官萨顿博士表示：“B16172病毒变体不容小觑，它的传染性至少和英国发现的变体一样强。”