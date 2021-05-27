拜登下令彻查冠病病源

（早报讯）美国总统拜登要求情报部门加倍努力找出疫情源头，并敦促中国参与全面、透明、以证据为基础的国际调查，提供所需的相关数据与证据。

拜登周三（26日）发布声明表示，早在2020年初疫情刚暴发之时，他即已呼吁让美国疾病管制暨预防中心（CDC）向中国了解病毒资讯，以便能更有效抗疫。但美国调查人员在最初数个月未能前往当地，使疫情起源调查受到阻碍。

拜登表示，他上任后，已于3月指示国家安全顾问下令情报界提供一份关于冠病起源的分析报告，对病毒是经由带原动物传给人类或是实验室事故进行分析。拜登在5月初收到报告。但截至今天，美国情报界看法分歧。

为此，拜登要求情报界加倍努力收集并分析资讯，以便更接近明确的结论，并在90天内向他报告。作为报告的一部分，他也要求可能需要进一步调查的领域，包括对中国提出具体问题，并要求国家实验室与其他政府机构共同合作，扩大情报界调查成效。

拜登并表示，美国将持续与世界各地理念相近伙伴合作，要求中国参与全面、透明、以证据为基础的国际调查，并提供所需的相关数据与证据。

中国驻美国大使馆周四表示，将冠病来源政治化将阻碍调查。大使馆在其网站上发布声明说，中国支持 “对全球所暴发的早期冠病病例进行全面研究，以及对世界各地一些秘密基地和生物实验室进行彻底调查。”