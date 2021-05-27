白罗斯总统：客机迫降事件中被捕人士正策划“叛乱”

（早报讯）白罗斯总统卢卡申科周三（5月26日）表示，在瑞安航空客机迫降事件中被捕的反对派记者普罗塔塞维奇正在策划一场“血腥叛乱”。

据路透社27日报道，卢卡申科26日首次就瑞安航空客机迫降事件发声。他用“血腥叛乱”一词来描述普罗塔塞维奇从事的活动。

当地时间23日，普罗塔塞维奇乘搭的瑞安航班从希腊首都雅典飞往维尔纽斯途中，在白罗斯上空被一架米格29战斗机拦截，紧急降落在首都明斯克机场。普罗塔塞维奇和同行的俄罗斯籍女友随后被捕。

最初报告称，客机因接到“炸弹恐吓”而迫降。之后多个消息来源称，是白罗斯政府要逮捕异议人士。

据俄卫星网消息，白罗斯以“组织大规模骚乱”等多项罪名提控普罗塔塞维奇，他可能面临最高15年的监禁。

普罗塔塞维奇在2017年曾就职于名为Nexta的网络新闻机构，该机构发布了大量反卢卡申科抗议活动的照片。普罗塔塞维奇后来被控组织大规模暴乱和煽动社会仇恨，他否认这些指控并逃离白罗斯。白罗斯当局在2021年4月将普罗塔塞维奇列为恐怖分子。

欧盟对这一事件反应强烈。欧盟27个成员国领导人24日发表声明，强烈谴责白罗斯迫使飞越其领空的航班迫降并抓捕机上乘客的做法，表示将采取必要措施禁止白罗斯航班飞越欧盟领空。