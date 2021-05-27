联合国人权专员：以色列对加沙的空袭或构成“战争罪”

（早报讯）联合国人权事务高级专员巴切莱特周四（5月27日）说，以色列近期对加沙发动的致命空袭可能是战争罪行，并表示她没有看到被攻击建筑物用于军事目的的证据。

巴切莱特（Michelle Bachelet）在联合国人权理事会的特别会议上对本月以色列和巴勒斯坦之间致命冲突的激增表示深切关注。

她说：“虽然以色列采取了一些预防措施，例如在某些情况下提前警告袭击，但在这种人口稠密地区的空袭造成了大量平民伤亡，以及广泛破坏了民用基础设施。”“如果发现对平民和民用物体的袭击是未加计划和不成比例的，这种袭击就可能构成战争罪。”

她指出，政府大楼、住宅、国际人道主义组织、医疗设施和媒体办公室遭到袭击。“尽管以色列声称其中许多建筑物是武装团体的所在地或被用于军事目的，但我们还没有看到这方面的证据。”

加沙卫生部表示，在上周五停火之前，以色列对加沙的空袭和炮火造成253名巴勒斯坦人死亡，包括66名儿童，并在11天的冲突中造成1900多人受伤。医务人员说，来自加沙的火箭和其他火灾在以色列夺走了12人的生命，其中包括一名儿童和一名阿拉伯-以色列青少年。以色列约有357人受伤。

巴切莱特呼吁哈马斯和所有武装团体不要在未加计下划发射火箭弹和迫击炮，并对此必须负责。她说：“毫无疑问地，以色列有权捍卫公民和居民。”“然而，巴勒斯坦人也有权利，同样的权利。”