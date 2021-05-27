拜登拟就2022财年提出6万亿美元的联邦支出

（早报讯）美国总统拜登将在周五（5月28日）就2022财年提出6万亿美元（约7.94万亿新元）的联邦支出计划，并到2031年增加到8.2万亿美元。

《纽约时报》周四报道，这将使美国达到第二次世界大战以来的最高持续联邦支出水平，同时在未来十年内赤字将超过1.3万亿美元。

据《纽时》所获得的文件显示，拜登作为总统的第一次预算请求要求联邦政府在2022财年花费6万亿美元，到2031年总支出将上升到8.2万亿美元。拜登提出了两部分计划，即升级国家基础设施，大幅扩大美国就业计划和美国家庭计划中所包含的社会保障网，以及其他计划增加可支配支出。

该提案显示了拜登企图运用政府权力来帮助更多美国人获得中产阶级生活的舒适；美国政府也认为，减少能源排放和应对气候变化的竞赛将主导美国经济，因此提案也包括提升美国工业在全球经济中的竞争力。拜登通过提高对公司和高收入者的税收来资助他的议程的计划将在2030年代开始缩小预算赤字。政府官员已经表示，就业和家庭计划将被15年的税收增加所完全抵消，这次的支出提案支持了这一计划。

报道指，这些文件表明，拜登不会在预算中提出重大的额外政策，也不会包括更多政府迄今拒绝详细说明的计划。此次预算只是向国会提出的请求，国会必须批准联邦支出。如果拜登的计划得以落实，在未来的10年中，美国政府每年将花费相当于该国经济总产值近四分之一的资金。它将收取相当于经济总量不到五分之一的税收收入。