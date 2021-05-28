南亚地区染疫总数破3000万 占全球18%

（早报讯）南亚地区的累计冠病确诊人数已破3000万大关。

路透社根据官方数据进行的统计显示，截至5月28日（周五），印度、孟加拉、巴基斯坦、不丹、尼泊尔、马尔代夫和斯里兰卡的累计冠病确诊病例占全球18%，累计死亡人数占全球10%。

但是，越来越多人怀疑这些国家官方所公布的疫情数据没有反映事实情况。

在所有南亚国家中，印度的疫情最为严重，该国卫生部周五通报，过去24小时新增确诊病例18万6364起，死亡病例增加3660起。虽然周五的新增病例数是印度近一个月来录得的最低增幅，但其累计确诊病例仍高达2756万起，全球仅次于美国；而累计死亡病例31万8895起，全球仅排在美国和巴西之后。

这个全球人口第二大国正在应对第二波疫情，5月12日其死亡总数破25万，相当于全球死亡总数的三分之一，它还面对传播力更强的变种毒株B1617。

南亚总人口约19亿左右，占世界近四分之一人口。根据《我们的世界数据》提供的数据，截至5月28日，南亚地区约施打了至少2亿1917剂冠病疫苗。

印度是世界上最大的疫苗生产国，但为缓解国内疫情，它自3月起暂停出口冠病疫苗，这对正在等待疫苗救急的孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡和许多非洲国家来说是重大打击，迫使它们争相寻求其他替代疫苗。