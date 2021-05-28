亚洲多国疫情恶化 手机生产料下滑

（早报讯）初步估计显示，今年第二季度至第三季度共有1200万部智能手机的产量会受冠状病毒疫情影响，除了印度，马来西亚、越南、泰国等亚洲国家也在遭受疫情冲击。作为全球市场关键的生产、制造基地，这些地方的疫情持续恶化，将对全球供应链产生影响。

香港中国通讯社引述中国央视财经的报道说，5月28日，马来西亚报告新增确诊8290起，是疫情暴发以来的最高纪录。据泰国疫情管理中心28日的数据，该国新增确诊3759起。越南已经连续一周单日新增病例过百，其中5月25日新增确诊447起，更是单日最大增幅；新增病例大幅增加主要是由于北宁省和北江省的工厂聚集感染造成的。

路透社根据官方数据进行的统计显示，截至5月28日，印度、孟加拉、巴基斯坦、不丹、尼泊尔、马尔代夫和斯里兰卡的累计确诊病例占全球18%，累计死亡人数占全球10%。

越南媒体称，三星电子生产基地所在的北宁省已经从5月25日开始实施宵禁和其他旅行限制措施。在此之前，邻近的北江省有关部门暂时关闭了四个工业园，其中三个工业园有富士康工厂。

富士康位于印度的工厂此前也曾有大规模感染，百多名富士康员工的检测结果为阳性。值得注意的是，目前全球的这五大手机品牌——三星、苹果、小米、OPPO、vivo都在印度设有生产线或通过代工生产，且比重逐年扩大，产出以供应当地需求为主。依照目前的当地生产情况来看，初步估计，今年第二季度至第三季度共有1200万部智能手机的产量会受影响，全年总产量将可能因此下滑7.5%。