美参院未通过成立独立委员会调查国会骚乱法案

（早报讯）美国参议院周五（28日）就成立独立委员会调查国会骚乱法案进行表决，结果未能表决通过。

在当天的投票中，54票赞成、35票反对，赞成票未达到60票，该法案未能获得通过。值得一提的是，有6名共和党议员加入民主党阵营投票赞成，另有9名共和党议员和两名民主党议员未参加当日投票。

该法案旨在成立独立委员会，对1月6日发生的暴力冲击国会事件进行调查，并在今年年底前提交调查报告，对于加强国会安保、以防类似事件再次发生等给出建议。该法案此前已在众议院表决通过。

在投票结束后，参议院多数党领袖、民主党人舒默说，投票结果表明，“共和党已被特朗普的‘大谎言’完全包围”。

此前对成立独立调查委员会持开放态度的参议院少数党领袖、共和党人麦康奈尔近日开始对该提议表示坚决反对。他称，该调查委员会将可能被民主党利用，不利于共和党2022年中期选举。

投票赞成的共和党议员穆尔科斯基则认为，调查1月6日事件真相更为重要。“我们有责任调查事件真相，不能假装什么事情都没有发生过。”

新华社报道，今年1月6日，在国会清点总统大选选举人票期间，美国前总统特朗普支持者暴力冲击国会，造成至少5人死亡。该事件是国会200年来遭受的最严重袭击。

美媒分析认为，关于成立独立调查委员会的投票是对共和党人“特朗普忠诚度”的一次检验。结果表明，特朗普对共和党仍具有“较强影响力”。