菲扩阔疫苗接种人群范围 允许民宿恢复运营

（早报讯）菲律宾总统府周五（28日）发布公告，菲新发传染病机构间工作组（IATF-EID）周四批准扩阔疫苗接种人群范围，允许正规民宿恢复全面运营。

随着疫苗不断抵达菲律宾，菲政府优化防疫计划，将疫苗注射人群，从一线医护工作者、长者、基础病患者、政府主要官员，扩阔到在住所以外的指定地点工作的私营机构雇员；中央政府机构雇员，包括中央政府拥有和控股公司雇员和地方政府雇员；在户外工作的工人、个体经营者，以及家政工人等。

菲总统发言人兼IATF-EID的发言人洛克表示，医护工作者直系亲属将被纳入优先接种组；海外菲律宾劳工，将在疫苗接种计划启动后四个月内部署接种。

同日，IATF-EID批准持有该国旅游部颁授运营证书的民宿（Staycation）恢复运营，可以经营场所100%容量，为民宿客人提供住宿服务。民宿可以不把冠病检测作为住宿的先决条件，但客人年龄需在18岁至65岁之间。在菲律宾首都大马尼拉及周边实施“一般社区隔离（GCQ）”的民宿，只允许接待“来自同一家庭的客人”。

此前，根据菲社区隔离的综合指导方针，只有经过交通部认证的酒店或住宿机构，才允许为客人提供合法的住宿。在一般社区隔离区域内，经交通部认可的住宿酒店，只可为休闲客人提供最多30%的客房。

截至5月25日，全菲冠病疫苗接种量为449万5375剂，已有100多万人接种两剂疫苗。