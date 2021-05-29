加拿大原住民寄宿学校旧址发现215具儿童遗骸

（早报讯）加拿大卑诗省（又译不列颠哥伦比亚省）一个原住民部族在一处印第安人寄宿学校旧址处发现了215具儿童的遗骸，为加拿大过往黑暗的殖民历史再添佐证。

新华社报道，卑诗省甘露市（Kamloops）的印第安原住民部族Tkemlúpste Secwépemc（简称TteS，其族名意为“汇流之处的人”）周四（27日）公布，近日在地面探测雷达专家帮助下，他们发现并确认了215名曾是甘露市印第安人寄宿学校学生的遗骸。该校曾是印第安事务寄宿学校系统中最大的学校。

部族酋长罗姗·卡西米尔表示，这些孩子的失踪在部落中早为人知，却从未获官方记录。其中有的幼童年仅3岁。

该部族将继续与专家和相关部门合作进行调查。调查工作预期在6月中旬初步完成。

卑诗省省长贺谨（John Horgan）周五发表声明，对此事表示震惊和心碎。他说，这是难以想象的悲剧，也是一个说明加拿大寄宿学校制度对原住民施加暴行及其后果持续至今的例证。

该省首席验尸官表示，尸检部门正进行相关信息的初步搜集，并将继续与部族等各方协作，推进这项敏感工作。

加联邦政府与原住民关系部长、原住民服务部长同日晚间共同发表声明说示，此次遗骸发现反映了加国历史上黑暗和痛苦的一章。虐待原住民儿童是加拿大历史上一个悲惨和耻辱的部分。加官方表态说，会在幸存者和他们的家人及社区的疗愈之路上继续给予支持。

加拿大政府曾在历史上对包括印第安人（亦称第一民族）、因纽特人和梅蒂斯在内的原住民采取强制同化殖民政策。原住民儿童寄宿学校正是此政策的一部分。加拿大在19世纪70年代开始设立寄宿学校。据不完全统计，逾15万名原住民孩童被带离社区、送入寄宿学校，不能再返家。他们的家人往往不知孩子的最终下落。孩子们在寄宿学校内被禁止使用本族语言或沿袭其部族文化。数万孩童在寄宿学校内遭到性侵、虐待、体罚及严重歧视等，亦有大批孩子死亡。直至1996年，加拿大才关闭了最后一所原住民儿童寄宿学校。

2008年6月，加拿大时任总理哈珀代表政府向原住民寄宿学校学生和他们的家人正式道歉，并承认设立寄宿学校的目的是将原住民同化，使之“融入”白人主流文化。同年，加政府成立独立的真相与和解委员会。该委员会2015年12月公布的一份报告将原住民儿童寄宿学校制度定性为“文化种族灭绝”。