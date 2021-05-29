泰国回应英国媒体“泰国变种病毒”报道

（早报讯）泰国疾病控制中心主管欧帕斯周六（29日）对英国媒体把一个引发担忧的新变种冠病病毒称为“泰国变种病毒”一事做出回应。

法新社报道，英国卫生当局指该变种病毒最早是在泰国发现，确诊者是一名33岁的埃及旅客。而在英国，至今已有109人受到这个变种病毒的感染。

欧帕斯（Opas Kankawinpong）周六说：“原则上来说，这个变种病毒不该被称为泰国变种病毒，因为确诊者是从别的国家来到我们国家的。”

另外，泰国当局周六通报，新增4803起确诊病例和34起死亡病例，当天新增病例数为泰国暴发疫情以来的第三高。

新华社报道，泰国的最高单日确诊病例数为5月17日创下的9635起；第二高为5月13日的4887起；第三高为周六的4803起。

泰国冠病疫情管理中心说，在周六通报的确诊病例中，2702起出现在监狱，51起为输入病例。

按区域来看，曼谷过去24小时的新增病例数依然最多，达到1054起，有43个活跃感染群。全国累计确诊14万9779起，累计死亡病例988起。

泰国食品与药物管理局周五宣布批准给予中国国药冠病疫苗紧急使用授权。泰国此前已批准了英国阿斯利康-牛津疫苗、中国科兴疫苗、美国强生疫苗和美国莫德纳疫苗的紧急使用授权申请。

拥有近7000万人口的泰国计划在6月启动冠病疫苗接种运动，其目标是在今年年底前为全国70%人口完成接种。