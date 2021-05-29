俄外交部：美国应对开放天空条约崩溃负全责

（早报讯）俄罗斯外交部说，美国应该对当前《开放天空条约》崩溃负全部责任。

美国国务院周四（27日）发表声明说，鉴于俄方未能采取措施重新遵守《开放天空条约》，美方经评估决定不寻求重新加入该条约。

俄外交部周五发表声明说，美国拒绝返回《开放天空条约》，表明美国无视欧洲及其盟国的利益。俄长期以来为条约的存续付诸努力，但美方却再次拒绝返回。美国呼吁其他国家加强军事领域透明度，而自己却封锁领土。

据俄媒体，俄联邦委员会（议会上院）将于6月2日审议关于退出《开放天空条约》的法案。审议通过后，法案将交由总统普京签字发布后生效。

新华社报道，2020年5月，时任美国总统特朗普指责俄罗斯违反《开放天空条约》，同年11月，美国宣布正式退出该条约。俄方表示，美国的指责完全没有根据。俄外交部今年1月发表声明指出，美国退出《开放天空条约》对条约在加强安全互信方面造成巨大损失。俄方曾提出具体建议，希望在新条件下维持条约继续有效，俄方对美方未能支持俄方建议感到遗憾。

《开放天空条约》于1992年签署，2002年起生效。美国、俄罗斯和大部分北约国家签署了这一条约。条约缔约国可按规定对彼此领土进行非武装方式的空中侦察。该条约是冷战结束后重要的信任建立措施，有助于提升透明度和降低冲突风险。