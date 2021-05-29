掌掴韩国店员 比利时大使夫人放弃部分外交豁免权

（早报讯）殴打韩国服装店员工的比利时驻韩大使夫人放弃部分外交豁免权。

韩联社报道，比利时大使馆周五（28日）在面簿发表声明说，比利时外交部应韩国警方请求决定如上，如有需要，比利时理当持续配合韩方调查。大使馆说，比利时外交部已经证实，驻韩大使彼得·雷斯库伊（Peter Lescouhier t）的夫人相雪秋已经以私人见面形式，向两名店员就自己在服装店内令人无法容忍的所作所为当面道歉。大使馆还说，已确认相雪秋在健康好转后立即到案认真接受警方调查。

但比利时方面向韩国外交部表示，相雪秋只在配合警方调查部分放弃豁免权，这并不包含受警方调查后出庭受审、被处罚等环节。

预计相雪秋不会在韩国受到惩罚。受此影响，雷斯库伊将于今年夏天离任。

比利时大使馆说，由于当前情况，雷斯库伊难以充分履职尽责。考虑到相雪秋向受害者亲自道歉并接受警方调查，比利时外交部长维尔梅斯认为，在今年夏天结束雷斯库伊的任期最有利于两国关系。据悉，相雪秋也很可能随雷斯库伊一同回国。

相雪秋涉嫌4月9日在首尔市龙山区一家服装店打一名店员的后脑勺，并掌掴阻拦她动手的店员，被警方立案。案发后相雪秋住院，4月23日出院，警方曾向大使馆询问她是否放弃外交豁免权。