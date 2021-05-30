莫里森抵新西兰参加高级会议 对华议题料出现分歧

（早报讯）澳大利亚总理莫里森周日（30日）抵达新西兰，与新西兰总理阿德恩进行高级别会谈。这将是两国自冠病疫情暴发以来，领导人首次进行面对面会晤。

路透社报道，两国在会谈中可能会因为对中国立场不同而出现分歧。据报道，中国是两国最大的贸易伙伴，澳大利亚与中国的关系较对立，而新西兰则采取了更加包容的态度。

近几月，中国已采取行动，限制进口澳大利亚产品，如大麦、葡萄酒和牛肉。澳洲政府周五（28日）也向世界贸易组织采取进一步申诉行动，反映了两国间紧绷关系几乎不见缓和迹象。世界贸易组织周五表示，它将成立一个争端解决小组来解决大麦问题。

在莫里森访问之前，新西兰贸易部长奥康纳表示，新西兰政府在这场争执中支持堪培拉。当地媒体援引奥康纳的话说：“新西兰作为第三方参与这场争端，并提出了对多边贸易体系有效运作的基本规则，以及具有重要意义的系统性问题。

"新西兰没有要求作为第三方加入。但是，自1995年以来，我们已经成为60多个世贸组织案件的第三方。当我们看到国际贸易规则被挑战时，我们加入争端行动是很正常的。"

在过去18个月里，澳大利亚与中国的关系已持续恶化，达到数十年来最低点。此前，莫里森带头呼吁对冠病起源进行全球调查，澳洲也禁止中国科技巨头华为技术有限公司进入其5G网络。

另一方面，新西兰与中国的经济关系一直在加强，两国在今年升级了自由贸易协定。

新西兰外长今年4月也表示对“五眼情报与安全联盟”扩大合作范围感到“不安”。新西兰显然不愿利用五眼联盟来批评北京，这引起该联盟其他成员美国、英国、加拿大和澳大利亚的关注甚至不满。