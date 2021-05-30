以色列“变革集团”或组成联盟 结束内坦尼亚胡政权

（早报讯）以色列政治家星期天（5月30日）“越来越有可能”组建一个联盟，结束现任总理、右翼政党利库德集团领导人内塔尼亚胡掌权的时代。

法新社报道，反对内塔尼亚胡的立法者赶在下周三（6月2日）晚上最后期限前进行多轮紧急会谈，以确认议席数量是否足够凑足组成联盟。

据报道，拥有未来党领袖拉皮德（Yair Lapid）必须在周三晚上11:59（新加坡时间周四清晨4点59分）之前建立一个由至少61名议员组成的联盟，以便在120个席位的以色列议会中获得多数席位。

拉皮德正在寻求建立一个被以色列媒体称为"变革集团"的多元化联盟，其中包括民族主义强硬派，以色列教育部长，右翼政党亚米纳党（Yamina Party）领导人本内特（Naftali Bennett）以及阿拉伯裔以色列立法者。

为表现出打倒鹰派总理内坦尼亚胡的决心，拉皮德提议分享权力，让49岁的本内特在第一任期内轮流担任总理。

今年3月下旬，以色列议会举行了第24届议会选举，共有38个政党和党派联盟角逐议会120个席位。计票结果显示，内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团获得30个议席；拉皮德领导的中左翼政党“拥有未来”党获得18个议席；没有任何党派获得组阁所需的61个席位。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。

71岁的内塔尼亚胡因欺诈、贿赂和违反信托的指控而面临审判。他一再否认了这些指控，但在不到两年的时间里举行了四次无结果的选举，在这段政治动荡时期，他一直牢牢掌握着权力。