阵亡战士纪念日前夕 拜登向阵亡将士致敬

（早报讯）美国总统拜登在阵亡将士纪念日前夕向美国阵亡将士致敬。

美国之音报道，身兼美国三军总司令的拜登星期天（30日）在特拉华纪念桥附近的战争纪念广场说：“我们必须记住为我们的自由付出的代价。我们必须记住我们亏欠那些付出代价的人和他们的家庭。我的心被悲伤撕成两半。”

5月30日也是拜登的长子博·拜登去世六周年的日子。博生前在特拉华州陆军国民警卫队担任少校，曾到伊拉克服役。他在2015年因癌症去世。

拜登说：“我知道失去挚爱有多痛苦。我知道它在你胸口留下的黑洞，感觉会被吸进去而出不来。”

拜登说：“如果（博）在这里，他也会到这里，向所有为我们国家做出巨大牺牲的人表示敬意。”

拜登说：“我向你们保证，会有那么一天，当你们提起你们的儿子或女儿、丈夫、妻子的名字时，他们不会给你们带来眼泪，而是给你们带来欢喜。我希望那一天早日到来。”

他说：“各位，你们知道，尽管经历了这么多痛苦，但我知道你们对所爱的人感到自豪，对那些你们失去了的亲人，还有那些仍在为我们伟大的美国服务的勇敢的人们感到自豪。”

拜登说：“美国信条是联结我们的结缔组织。这是一条长长的走在我们前面的爱国者之链，还有那些将依次跟在我们后面的人。这一信条具有激励人们为之服务的理想，这一理想让我们看到我们所爱的人穿上军装时充满自豪。”

他说：“作为一个团结一致并通过他们的牺牲而得以保存的国家，我们朝着这一信条共同前进，是对他们的生命最好和最强烈的纪念。”

他总结道，“所以，我希望——我希望全国团结起来，我们今天不是民主党人也不是共和党人。我们是美国人。我们是献出生命的美国人。”

美国自1868年内战结束以来，一直在5月底为了荣耀战场烈士而纪念阵亡将士纪念日。这个国定假日现在定在每年5月的最后一个星期一。

在华盛顿郊外，为了纪念这个节日，阿灵顿国家公墓和全国许多其他国家公墓的墓碑旁都摆放国旗，许多曾在美军服役的人都安葬在这里。

这个假日也标志着夏季的非正式开始，在美国传统上是一个繁忙的旅游季节。