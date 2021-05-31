马国宣布第七个冠病疫情财政援助配套

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁今晚宣布总值400亿令吉（约128亿新元）的“经济与人民强化配套加强版”，包括政府再直接注入50亿令吉的拨款。

星洲网报道，这是马国政府为了抗击冠病疫情所推出的第7个财援配套，以帮助人民渡过难关，而之前所宣布的各项援助也在持续进行。

慕尤丁今晚9时通过电视直播宣布政府最新倡议的“经济与人民强化配套加强版”（PEMERKASA TAMBAHAN/PLUS），以帮助人民缓解所面临的挑战，尤其是在实施行动管制令（MCO）的当儿。

他说：“经济与人民强化配套加强版”新措施将基于以下3个主要目标实施，即提升公共卫生能力、继续关怀人民议程和支持商业永续。

他说，政府将从明日开始，即6月1至12日为期两周，实施更严格的行动管制令或全面封锁。除了那些被归类为必要的经济和服务领域，将会关闭其他的社会和经济领域。

“这是基于冠病病例出现增加趋势，以及每日的死亡病例激增才采取这项措施。如果不立即采取严厉行动，恐怕马来西亚的卫生系统将会崩溃，我们将面临更大的灾难。”

慕尤丁提到，关闭经济领域将对国家经济和人民生活带来很大的影响。坦白说，目前政府的财政支出空间非常有限。“但基于对人民福祉的关怀，政府将尽一切努力，确保在生命和生计之间取得平衡，也就是说，需要保护生命同时确保人民的福祉，包括在行管令期间为家人们谋生的机会。”