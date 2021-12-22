今晚美市盘前反反复复 重点谈电子付款业巨头威士（Visa）

今天重点：

美国股市隔夜上升后，今晚各个指数期货在开盘前波动狭小，整体走势反反复复，非常不明确。标准与普尔500指数期货于今晚8点截稿时报4653.30点，起5.10点。以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起15989.50点，报3.20点。

在投资者衡量着奥密克戎（Omicron）变种毒株到底会对经济起多大影响之际，投资者潜在意识也似乎在准备削减、重组投资组合，以便更好地面对明年更高利息的大环境。

美国方面将在今晚（周三）稍后公布12月消费者信心指数。市场一般预测该指数会跟着通胀一起上升。今晚美国也将公布11月份的房地产数据，预料房地产销售量会连续第三个月上升。周四经济分析局（BEA）则将报告11月份的个人收入和消费支出。

盘前交易重点：

据中国官方媒体报道，中国监管机构已暂停与电子商务集团阿里巴巴（Alibaba）集团的子公司，阿里云端的信息共享合作伙伴关系，理由是该公司未能及时报告和解决网络安全漏洞的问题。这消息促使该股在盘前下跌4.50美元，在截稿时报118.48美元。

黑莓（BlackBerry）昨晚闭市后宣布比预期好的季度业绩，第三季度的净利达7400万美元，比去年同季度的1亿3000万美元亏损好转许多。根据FactSet，原本市场分析师的共识是每股亏损额为0.07美元，但是该集团昨晚宣布每股收支平衡，即每股盈利0.00美元。但是市场似乎还是对该股不买账，黑莓股票盘后交易偏低，盘前截稿时再跌0.13美元，报9.12美元。

美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）隔夜买进加密货币交易平台Coinbase，以及增加原本已经拥有的罗宾汉（Robinhood）股票持有量。

凯西伍德属下基金总共买进2万3414股Coinbase股票，总值579万美元。据了解，凯西伍德自今年4月Coinbase挂牌以来，一直都陆续累计该股。Coinbase股今年总共下跌了24.5％，不过昨日闭市报247.69美元，起4.05％，盘前交易也继续上升，截稿时起1.91美元，报249.60美元。

凯西伍德属下基金隔夜买进18万股罗宾汉股票，总值344万美元。凯西伍德属下的基金原本已经拥有2020万股罗宾汉股票。该股盘前报19.11美元，起0.18美元。

威士（Visa）日前宣布已完成对Currencycloud的收购。Currencycloud是一个让银行和金融科技公司能够跨境支付的国际平台公司。这项收购行动将进一步巩固威士在国际支付行业的地位。下文我们会详细谈威士。

Loop Capital日前调高对推特（Twitter）股票的目标价，从原本的65美元调高到84美元。截稿时，该股盘前成交价报44.38美元，起0.02美元。SMBC日兴证券今日为微软（Microsoft）开始设定目标价为410美元。该股盘前成交价报327.93美元，起0.64美元。

盘前活跃股除了常客特斯拉（Tesla）之外，还包括：英伟达（Nvidia）、Carnival Corp、苹果（Apple）和Advanced Micro Devices。在截稿时，这些股起落参半，幅度小。

14名在Tipranks的分析师给于威士股的评级全属“买入”，一年期限平均目标价为273.86美元。（彭博社）

威士（Visa）（纽约股票交易所，股票代码：V）

（早报讯）电子付款业巨头威士（Visa）股票自今年6月中上升到约250美元高峰之后，后劲不足。尤其是在10月因与亚马逊（Amazon.com）的纠纷，更是一度下跌到195美元的低点，前后跌幅将近15％至20％。该股昨日是在210.61美元至216.11美元之间波动，以215.38美元收市，起6.64美元。截稿时盘前交易价则是215.35美元，微跌0.03美元。

威士经过几个月股价大幅度下降后，有些人建议现在这是一个很好的进场机会。在考虑购买之前，让我们先看看一些基本面。

威士过去12个月的平均本益比是33.79倍，每股盈利则是5.63美元。与其最靠近的竞争对手，即万事达（Mastercard）的股票比较，万事达本益比是39.38倍，每股盈利则是8.13美元，相比下，威士股票会更物有所值。

此外，过去一年威士营业额达241亿美元，比万事达的177亿美元高出许多。单在去年，威士处理的交易量就达9万亿宗。威士向来的交易量都比万事达多将近一倍。

亚马逊是最近因为威士卡费用偏高的问题，宣布其英国市场将从明年1月19日开始不使用威士卡付款。虽然威士过后表示他们会与亚马逊合作解决这些问题，投资还是担心亚马逊这个决定会扩大至包括美国市场。

不过，如果集中看重点，根据威士最新业绩报告，该集团营业利润率（Operating Margin）达66％，是标准与普洱500股当中名列第四高的企业，其实力非一般。有些分析家甚至说，就算亚马逊不用威士卡，对威士的盈利影响也不会多过1％。

前文也提到的Currencycloud的收购行动，这能让威士在进行国际支付或以多种货业务时，为消费者和企业提供更透明、更灵活的服务，进一步巩固威士这方面的能力。

14名在Tipranks的分析师给于威士股的评级全属“买入”，一年期限平均目标价为273.86美元。