“屠杀”无辜小香包 俄国网红无聊惹人厌

（早报讯）俄罗斯网红接二连三在社交媒体上，反击奢侈品时尚界对俄罗斯买家的排挤，并认为他们其实才是欧洲实施的经济制裁的受害者。

在Instagram拥有240万粉丝的俄罗斯歌手兼演员卡拉什尼科娃（Anna Kalashnikova），上周就发布了她被“歧视”的经历。当她走进迪拜的一家香奈儿专卖店时，发现该品牌已经不再把包包卖给俄罗斯人了。

俄籍DJ古塞瓦（Katya Guseva）、电视节目主持人艾尔莫什金娜（Marina Ermoshkina）和模特博尼亚（Victoria Bonya）也经历同样的待遇。她们日前就用厨房剪刀和花园剪刀，剪断了她们的香奈儿手提包，向这家法国奢侈品牌做了一个象征性的抗议。

博尼亚对她的930万粉丝说；“不得不说，香奈儿不尊重客户，那我们为什么要尊重香奈儿呢？”说完，她就站在阳光斑驳的阳台上，将黑色香奈儿皮包切成两半，然后大力将它扔掉。

卡拉什尼科娃等人都持有相同看法，她说，香奈儿的行为是“支持法西斯主义”。

24岁的社交媒体红人博罗夫科娃（Elvina Borovkova）也在一段视频中说，俄罗斯士兵不可能触碰乌克兰女人，因为“俄罗斯女人是世界上最美丽的女人”。

作为法国公司，香奈儿已经同意遵守欧盟对奢侈品的出口禁令。除了关闭该品牌在俄罗斯的精品店，以及遵守欧盟监管的贸易制裁法之外，香奈儿还进一步筛选他们的购物者。

根据网络传开的消息，一些香奈儿顾客说，他们在购买香奈儿产品时，专卖店还要求他们签署一份文件，表明他们不会把香奈儿产品带去俄罗斯。

这些俄罗斯网红、名人的“抗议”和“困境”令人匪夷所思。因为他们还声称，无论乌克兰战争最后会是如何，俄罗斯都会被惩罚。这些惩罚与乌克兰战争没有关系，这些惩罚的唯一目的是要让俄罗斯窒息，就只是“仅仅因为我们存在”。

在这些“吃饱太闲空”的人忙着切包包时，也许他们没有想到乌克兰无辜男女和儿童正在饱受的痛苦。普京主义者，无论目前身在俄罗斯还是在西方其他国家，他们的无知真是令人感到厌恶。