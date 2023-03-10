拜登要求拨款数十亿美元投资于印太 应对中国挑战

（早报讯）美国拜登政府的新财政预算案包括要求为印太地区提供数十亿美元，通过基础设施投资和对该地区美国伙伴与盟友的其他支持，应对中国带来的挑战。

路透社报道，拜登星期四（3月9日）公布的2024年财政预算案总额达6.8万亿美元，而2024财年的预算额总额为6.2万亿美元。

美国国务院负责管理与资源的代副国务卿巴斯告诉媒体，美国与中国的竞争，“异常广泛和复杂”，采用新形式的资助是正当合理的。

他说：“为应对中国带来的代际挑战，我们将侧重于投资在我们自己国内的项目，并与盟友和伙伴协同一致，在利益和价值观不同的地方与中国竞争。”

根据国务院的一份说明书，2024年度的预算提案包括4亿美元用于“在全球范围内打击特定有问题的中国行为”资金。

巴斯说，除了传统的可自由支配资金外，政府还要求提供强制性拨款，包括20亿美元用于支持印太基础设施项目，另外拨款20亿美元用于加强印太经济与支持合作伙伴应对中国的影响力。

他说，预算还包括用于扩大美国在太平洋岛屿的存在，与在太平洋岛屿影响力日益增长的中国抗衡。

另据彭博社，作为太平洋威慑计划的一部分，白宫提议五角大楼在印太地区投资91亿美元，高于上财年的61亿美元，国会今年提供的拨款为115亿美元，新财年将获得的拨款料将更多。

美国印太司令部本周在一份国会授权的报告中，详细说明了五角大楼希望增加资金的支出类别。报告列出了153亿美元的建议拨款，高于去年建议的90亿美元。