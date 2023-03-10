涉一马案前高盛银行家黄宗华被美国法院判监10年

（早报讯）因一个马来西亚发展有限公司（1MDB）贪腐案在美国被提控的前高盛银行家黄宗华，被纽约法院判处10年监禁。黄宗华准备提出上诉。

路透社报道，美国纽约地方法院法官布罗迪星期四（3月9日）宣布对黄宗华（Roger Ng）的量刑裁决时说，黄宗华和他的同谋“偷的钱”，实际上是要用于帮助马来西亚人民的基础设施和经济发展项目。

他说：“我们迫切需要遏止这种贪婪的罪行。”

去年4月，纽约市布鲁克林区联邦法院一陪审团，裁定黄宗华协助前高盛上司莱斯纳（Tim Leissner），非法挪用这个马来西亚主权财富基金的资金，并犯有洗钱和贿赂政府官员的罪行。

黄宗华被控的罪行涉及高盛2012年和2013年协助一马公司出售的约65亿美元（约88亿新元）债券。美国检察官说，其中45亿美元的公款被官员、银行家及同伙侵吞，这是华尔街历史上最大的丑闻之一。

黄宗华的律师说，他计划对判处提出上诉。

黄宗华对指控不认罪，并辩称他被指控收取的3500万美元回扣，实际上是他妻子的投资回报。

马来西亚前首相纳吉因一马案被控七项失信、洗黑钱和滥权罪名，涉案金额达4200万令吉。马来西亚联邦法院去年8月23日驳回纳吉的终极上诉，维持高庭的裁决，判他入狱12年及罚款2亿1000万令吉。纳吉还有另四起案件在高庭审理或等待审理，涉案金额近90亿令吉。