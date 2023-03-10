慕尤丁被控六项贪污滥权及洗钱罪 200万令吉保外候审

（早报讯）马来西亚前首相慕尤丁星期五（3月10日）在吉隆坡地庭面对六项控状。

根据控状，慕尤丁涉嫌在2020年3月1日至2021年8月20日期间，在布城首相办公室犯下四项贪污滥权罪。他被指利用首相及土著团结党主席的身份，分别向三家公司和个人收取总值2亿3250万令吉（约6970万新元）的贿金。

另外，他也涉嫌在2021年2月至2022年8月期间犯下两项洗钱控状，涉及款项达1亿9500万令吉。

慕尤丁不认罪

慕尤丁不认罪，要求抗辩。法官批准慕尤丁以200万令吉及两名担保人保外候审，期间需交出护照。案件将在5月26日过堂。

慕尤丁面对的六项控状如下：

根据滥权控状第一项，2021年2月8日及2月25日，慕尤丁在布城首相办公室，以公务员即首相和土著团结党主席的身份，凭借他的地位获得Bukhary Equity私人有限公司给予2亿令吉的贿赂金，并给予了土团党，触犯了2009年马来西亚反贪污委员会法令第23（1）条文，并在第24（1）条文下通读。

根据滥权控状第二项，2020年3月1日及2021年8月20日，慕尤丁在布城首相办公室以公务员即首相和土著团结党主席的身份，凭借他的地位获得Nepturis私人有限公司给予100万令吉的贿赂金，并给予了土团党，触犯了2009年马来西亚反贪委员会法令（同上）。

根据滥权控状第三项，2020年3月1日及2021年8月20日，慕尤丁在布城首相办公室，以公务员即首相和土著团结党主席的身份，凭借他的地位获得Mamfor私人有限公司给予1950万令吉的贿赂金，并给予了土团党，触犯了2009年马来西亚反贪委员会法令（同上）。

根据滥权控状第四项，2020年3月1日及2021年8月20日，慕尤丁在布城首相办公室，以公务员即首相和土著团结党主席的身份，凭借他的地位获得阿兹曼尤索夫给予1200万令吉的贿赂金，并给予了土团党，触犯了2009年马来西亚反贪委员会法令（同上）。

根据洗钱控状第一项，2021年2月25日及7月16日，慕尤丁在吉隆坡中环车站路吉隆坡大厦联昌银行分行，以土团党主席身份，收取Bukhary Equity私人有限公司给予总额1亿2000万令吉，属于非法活动的收益，并汇入尾号9940的土团党联昌银行账户。触犯2001年反洗钱及反恐融资法令（AMLA）第4（1）（b）条文，并与第87（1）条文同读，并可在第4（1）条文下被判刑。

根据洗钱控状第二项，2022年2月8日及7月8日，慕尤丁在吉隆坡中环车站路吉隆坡大厦联昌银行分行，以土团党主席身份，收取Bakhary Equity私人有限公司给予总额7500万令吉，属于非法活动的收益，并汇入尾号9940的土团党联昌银行账户。触犯2001年反洗钱及反恐融资法令（AMLA）第4（1）（b）条文，并与第87（1）条文同读，并可在第4（1）条文下被判刑。

在贪污滥权罪名下，一旦罪成，可被判坐牢最高20年和罚款不少于贿金五倍或1万令吉，取其高者。在洗钱罪名下，一旦罪成则可被判坐牢最高15年，并罚款涉案金额的五倍。

慕尤丁此前透露，他下星期一还会在沙亚南法庭面对其他控状。

星期五一早，大批媒体人员及数十名身穿白衣的慕尤丁支持者就在现场守候。慕尤丁在8时40分抵达，并在国盟领袖们的陪同下步入法庭。

慕尤丁星期四（9日）在反贪污委员会总部录供后被捕，到晚上获准保释。