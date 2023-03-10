金正恩携女儿观摩战术制导武器发射演习

（早报讯）朝中社星期五（3月10日）报道，朝鲜领导人金正恩星期四（9日）带着女儿金珠爱，现场指导韩朝前线西段火星炮兵部队的火力突击演习，观摩了新型战术制导武器的发射过程。

韩联社引述朝中社报道称，金正恩父女参观了西部战线第8火力突击连新型战术制导武器（短程弹道导弹）的发射过程。

金正恩强调朝军要随时保持并不断增强压倒性火力优势，要求各火力突击分队设定不同作战情景，多管齐下持续加强贴近实战的模拟演训，首先抑制朝鲜半岛的军事冲突风险，其次做好遂行两大战略任务的万全准备，争取战争主动权。

据报道，火力突击连在能够一举粉碎敌军行动的临战状态下，不断锤炼打击能力。此次在预设敌军作战机场主要参数后，向西部海域目标区实施齐射。分析指出，星期四的军演旨在练习有事时打击韩国西海地区空军机场的能力，驻韩美军在全罗北道的群山机场也在其射程范围内。

从朝鲜当天公布的所谓新型战术制导武器照片来看，六辆发射车各发射一枚导弹，同时共发射了六枚。但由于发射车可装载四枚导弹，因此也可能发射不止六枚。

据韩国国防安全论坛秘书长申钟宇分析，朝鲜在韩美联合军演前夕对内释放强硬反制的信号，对外凸显军事紧张气氛。

朝鲜在前线的军级战术核武部队等炮兵部队部署了上述战术制导武器，扬言有能力搭载核弹头。该武器类似于韩军研制的被称作“远程火炮杀手”的战术地对地制导武器（KTSSM）。部署于军级建制的KTSSM射程达到180公里，韩军正在研发将射程延伸到300公里以上的KTSSM第二代系统。

韩国联合参谋本部星期四说，当天发现朝鲜从南浦地区向西部海域黄海发射了多枚短程弹道导弹。