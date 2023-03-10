缅军宣布明年10月进行人口普查 意味着选举再推迟

（早报讯）缅甸将在明年底举行全国人口普查，意味着军政府承诺的选举将再次推迟。

法新社星期五（3月10日）报道，缅甸《环球新光报》引述移民与人口部长吴敏景（U Myint Kyaing）说，缅甸将于2024年10月1日至15日，在全国同步进行人口普查。

缅甸军政府领导人敏昂莱此前说，需要进行人口普查，以确保全国约5400万选民的投票名单是“准确的”，这表明缅甸会在举行选举前进行人口普查。

敏昂莱也说过，只有在国家“稳定”时才能举行选举。

敏昂莱原本承诺在今年8月选举。但缅甸军政府上个月宣布，将紧急状态再延长六个月，意味着8月选举将被推迟到明年初。人口普查定在明年10月举行，意味着选举将进一步延迟。

缅甸军政府2021年推翻民选政府后，承诺将举行选举，以结束因发动政变推翻翁山淑枝领导的民选政府引发的政治危机。但两年多来，缅甸一直处于动荡之中，军方大肆镇压异己，在全国各地引发了军队和反政变武装之间的战斗。

2021年2月1日，缅甸总统温敏、国务资政翁山淑枝和全国民主联盟部分高级官员被军方扣押。临时总统敏瑞发布命令，宣布实施为期一年的紧急状态，国家权力移交国防军总司令敏昂莱。国防军总司令部随后成立国家管理委员会，敏昂莱出任委员会主席。

缅甸国防和安全委员会在2022年1月31日和7月31日两度宣布延长全国紧急状态六个月。