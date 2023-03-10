今年至今 泰国超过132万人患上与空气污染相关疾病

（早报讯）泰国空气质量持续恶化，疾病控制部说，踏入2023年，已有超过132万人因此患病。

《海峡时报》引述泰国《民族报》报道，泰国疾病控制部门主任伍巴斯（Opas Karnkawinpong）说，在1月首五天，就有132万5838人患了与空气污染相关的疾病。

伍巴斯说：“15个府空气中的悬浮颗粒（PM2.5），连续三天达到每立方米超过51微克（mcg）水平，并已开始影响人们的健康。”每立方米的PM2.5水平一旦超过50微克就是不安全的，可能导致各种慢性疾病，例如肺部或心脏问题。

这15个府为南府、清迈府、清莱府、帕府、帕尧府、南奔府、南邦府、夜丰颂府、程逸府、素可泰府、达府、彭世洛府、碧差汶府、暖武里府和曼谷。曼谷50个区全部受影响。

伍巴斯说：“这15府已设立公共卫生紧急行动中心，我们还会在另外六个府设立更多紧急行动中心。”

他说，泰国另外36个府也报告了每立方米PM2.5水平超过50微克，只是没有一连三天都出现这种情况。

伍巴斯说：“今年的PM2.5水平高于去年，部分原因是过去两年受冠病大流行影响，旅游出行减少，空污情况也因此减少。”

泰国污染控制部门预测，受东南风影响，3月9日至14日，曼谷及周边府的空气质量会好转，但北部地区的空污情况可能会进一步恶化。

伍巴斯说：“虽然PM2.5水平在夏季一般会逐渐下降，但目前的情况预计还会持续几个星期。”他建议人们在这段期间避免户外活动，不舒服就得看医生。