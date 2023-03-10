德国汉堡教堂致命枪击事件酿八死

（早报讯）德国北部城市汉堡一座教堂当地时间星期四（3月9日）发生枪击案，造成八人死亡，当中包括枪手。枪手的干案动机仍不明。

法新社报道，汉堡耶和华见证会教堂星期四晚上发生枪击，事发时有50名客人正在大楼里参加一个活动。

汉堡警方星期五（10日）在一份声明中说，八人在这场枪击事件中身亡，包括枪手、四名男子、一名女子和一个孕妇，另有几人受伤。目击者说，他们连续听到12次枪响，后来看到有人被抬出去。

警方说，35岁的枪手菲利普（Philipp F.）是德国公民，曾是耶和华见证人社区的成员，后来宣称对耶和华见证会的人有仇恨。菲利普约18个月前离开了这个社区，相信当时与社区的关系不好。警方还说，在事发前曾收到关于枪手的匿名举报，但当时没有足够的理由采取行动。当局说，枪手可能患有精神疾病。

警方说，枪手合法允许拥有一支用于运动的枪支，并持有一支半自动武器。

汉堡检方说，当局搜查枪手的住处，发现的物品中有15个装满子弹的弹匣。当局说，没有迹象表明这起事件与恐怖袭击或政治动机有关，并说枪手没有犯罪记录。

汉堡内政部长格罗特说，枪手是独自干案，在警察到达时跑到楼上自杀。他说，警方的及时介入避免更多人伤亡。

德国总理朔尔茨谴责这起枪击案为“残酷的暴力”事件，并对受害者和家属表示关切。德国耶和华见证人协会说，它“对教徒遭受的可怕袭击深感悲痛”。