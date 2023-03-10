美国SVB Financial突然亏本卖资产 股票暴跌波及银行业

（早报讯）美国商业银行硅谷银行金融集团（Silicon Valley Bank Financial Group，简称SVB Financial），日前宣布因旗下银行存款减少不得不亏本卖出资产，震惊整个金融界。SVB Financial股价更是在隔夜开市后，一路暴跌60％。

SVB Financial的突如其来坏消息，让市场投资者突然惊觉，原来一向被人们认为在很大程度上不会受到经济衰退担忧，而且能从利率上升获益的银行业，原来也不是金刚不坏之“股”。

SVB Financial股价在隔夜收盘时下泻60.41％，闭市报106.04美元。该股隔夜还在交易时间一度下跌约63％，触及自2016年8月以来的最低水平。在延长的盘后交易，股价继续下滑23.14美元或21.82％，报82.90美元。

SVB Financial股票暴跌也波及整个银行业。它突如其来的坏消息让许多投资者对其他银行股也谨慎起来。许多投资者也开始更仔细关注银行股的业绩，尤其是他们的存款部分。这也导致追踪银行股的KBW纳斯达克银行指数（KBW Nasdaq Bank Index）隔夜就下挫7.7％。这是该指数自2020年6月11日下跌9％以来的另个最差表现。

存款的下降迫使SVB Financial必须即刻采取行动。在星期三（8日）美国股市收盘后，该集团就宣布已售出它所有可出售的210亿美元投资项目。这些投资项目主要是由美国国债和有抵押贷的证券（Mortgage-backed Securities）组成。该集团还说，它将因此而在本财年第一季度背负18亿美元的税后亏损。

SVB Financial因为业务主要是集中在单一资金来源的基础上，所以当初创公司的现金用完时，它的资金来源也跟着消失。（彭博社）

SVB Financial是总部位于硅谷的银行。它的客户主要是创业基金类的公司。这些公司许多都是在风险高的领域营运。SVB Financial的业务和股价在2021年曾表现特出，因为当时它是在低利率的大环境下，提供技术、生命科学和医疗保健领域的初创企业贷款。但这些初创企业都是处在消耗现金的阶段。

随着利率逐渐上升，SVB Financial用来做贷款的资金成本也跟着上升。该公司在星期三晚间发布的新闻稿就说，导致公司采取目前的“激进”行动，是因为利率预料会持续走高，银行的存款会继续下降。

鉴于当前不明确的经济环境，许多创业投资公司都不太愿意为初创企业提供资金。截至2月28日为止，SVB Financial客户存款总额计有3260亿美元，已经比去年底的3410亿美元少。

SVB Financial首席财务官贝克（Daniel Beck）说：“我们在过去12到24个月中了解到，在利率快速增长的环境中，客户存款的变动与我们预想的不同。”。

SVB Financial计划将这次投资组合出售所得再投资于短期债务，以充分利用利率上升带来的商机。不仅如此，SVB Financial还会另外筹集22亿5000万美元，包括来自私募股权公司General Atlantic的5亿美元，以及向投资者出售总值12亿5000万美元的可转换优先股和普通股。