周五美市盘前退低 重点谈软件巨头甲骨文业绩

星期五（3月10日）重点：

在美国就业报告发布前，美国华尔街股市主要股指期货星期五（3月10日）走低。SVB Financial Group的股票继续面对大幅抛售压力。投资者对美国银行业健康状况的担忧，触动了一连串银行股的抛售浪潮。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌12.00点或0.31％，报3906.30点；纳斯达克100指数期货微跌5.00点或0.04％，报11990.90点；道琼斯指数期货也退低141.50点，报32113.40点。

在银行股的拖累下，华尔街三大股指隔夜（星期四）全面收低。市场投资者也担心星期五的就业报告可能会刺激联储局更积极的加息。

标准与普尔500指数隔夜下跌73.69点，闭市报3918.32点。重量级的道琼斯指数则跌543.54点，闭市报32254.86点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.80％或219.45点，以11995.88点收市。

美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是116亿9000万股，比过去20天的109亿5000万股平均成交量多。

美国夏令时（Daylight Saving Time）将从星期天（3月12日）开始。到时美国时间将向前移一个小时。从星期一（13日）开始，美国股市的交易时段将从新加坡晚上9时30分开始至隔天凌晨4时。

盘前交易重点：

SVB Financial日前宣布因旗下银行存款减少不得不亏本卖出资产，导致股价隔夜暴跌60％。这只股在星期五晚上盘前继续下泻44.36％，截稿时报59.00美元。

SVB Financial股票暴跌也波及整个银行业，大小银行股均偏低。摩根大通隔夜下跌5.4％后，星期五晚上盘前下跌1％；U.S. Bancorp隔夜下跌超过7％后，星期五晚上盘前下跌0.6％；Charles Schwab隔夜下跌12.8％后，星期五晚上盘前持平。

美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）领导的方舟基金隔夜进场吸购加密货币交易平台Coinbase Global股票。在该股隔夜下跌将近8%之际，方舟基金买进总数超过35万3000股，总值达2050万美元的股份。Coinbase Global股价在星期五晚上盘前下跌0.76美元，截稿时报57.33美元。

星期五下文我们来看看软件巨头之一的甲骨文（Oracle Corporation）的最新季度业绩。星期五晚上盘前该股下的4.23美元，截稿时报82.64美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、SVB Financial Group、DocuSign Inc、英伟达（Nvidia）和美国银行（Bank of America Corp）。截稿时，这五只活跃股的股价跌多起少。

在最近收购了电子病历公司Cerner之后，甲骨文高管看好旗下的云端软件需求。（法新社）

甲骨文（Oracle Corporation）（纽约证券交易所代码：ORCL）

（早报讯）在经济前景低迷的大环境下，许多企业都减少在信息科技方面的支出，导致软件巨头之一的甲骨文隔夜盘后发布的第三季度业绩喜忧参半，甲骨文股价也在盘后跟着下跌将近5％。

美元走强和成本上升促使企业对支出更加谨慎，减缓了对甲骨文软件的需求。虽然人们开始返回办公室工作，以及混合工作模式都推高了大型企业对甲骨文云端软件套件的需求，但是，甲骨文目前尚未在由科技巨头微软和亚马逊主导的云端市场中站稳脚跟。

根据甲骨文的季度业绩报告，该集团营业额虽然同比增长18％至124亿美元，但是仍比Refinitiv搜集到的分析师平均预测的124亿2000万美元低。

在截至2月28日的第三季度里，甲骨文的净利则从去年同期的23亿2000万美元或每股0.84美元，下降至18亿9000万美元或每股0.68美元。在调整后，甲骨文的每股盈利是1.22美元，比分析师平均预测的每股1.20美元高。

甲骨文首席执行官卡茨（Safra Catz）说：“甲骨文的非GAAP每股盈利增长达到了我们之前预测的高端。按固定汇率计算，它增加了13％至1.22美元。我们强劲的季度盈利增长主要是受到云业务、基础设施和应用程序总营业额（固定汇率）增长48％所推动。”

在最近收购了电子病历公司Cerner后，甲骨文高管仍看好旗下的云软件需求。甲骨文高管预测，本财年第四季的营业额将能取得15％至17％的增长，调整后的每股盈利则介于1.56美元至1.60美元之间。市场分析师对第四季度营业额增长幅度预测则是16.2％，每股盈利是1.46美元。

在Tipranks的23名分析师中，有12名给予该股“买进”评级，10名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是95.80美元。