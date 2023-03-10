英法首脑将通过非法移民协议 协调支持乌克兰

（早报讯）英国首相苏纳克对英法“必要的”联盟表示赞扬。苏纳克和法国总统马克龙预计将通过一项关于跨海峡非法移民的新协议，并誓言对乌克兰和亚太地区的安全提供更多支持。

法新社报道，苏纳克和马克龙星期五（3月10日）将在法国总统府举行五年来的首次英法峰会，旨在克服多年的脱欧紧张局势。苏纳克和七名英国政府部长于上午10时30分（新加坡时间下午5时30分）左右抵达巴黎，两位领导人预计将在工作午餐后于下午3时（新加坡时间晚上10时）举行新闻发布会。

马克龙对英国前首相约翰逊的反感几乎不加掩饰，而另一名前首相特拉斯说她在竞选首相期间不知道这位法国领导人“是友还是敌”。如今，英法都看到了重启双方“真诚的融洽”（entente cordiale）的机会。

苏纳克星期四（9日）较晚时发声明说：“我们（英法）深厚的历史、我们的近距离和我们共同的全球视野，意味着英国和法国之间坚定的伙伴关系不仅是有价值的，而且是必要的。”

苏纳克还说，英法正共同努力遏制“非法移民的祸害”。“当我们面临新的和前所未有的威胁时，我们必须加固我们联盟的结构，以准备好迎接未来的挑战。”

唐宁街发声明说，苏纳克和马克龙将同意“进一步协调对乌克兰的武器供应，以及对乌克兰海军陆战队的培训”。声明说，通过进一步的英法联合培训，将有更多乌克兰人能处于备战状态。