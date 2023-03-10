美国SVB Financial盘前崩盘 突然暂停交易

（早报讯）美国商业银行硅谷银行金融集团（Silicon Valley Bank Financial Group，简称：SVB Financial）星期五（3月10日）还未开市就在盘前崩盘，股价猛泻62％，后因即将发布消息而宣布暂停交易。

SVB Financial是因为旗下银行存款减少不得不在星期三（8日）盘后宣布亏本卖出资产，震惊整个金融界，导致股价在星期四（9日）暴跌60.41％，闭市报106.04美元，而且也波及其他银行股。

根据各平台消息，在股价暴跌之后，SVB Financial首席执行官贝克尔（Greg Becker）曾在星期四下午与银行客户进行了线上会议以安抚他们。

SVB Financial股票面对的压力越来越大，就连市场知名的对冲基金亿万富翁阿克曼（Bill Ackman）也在星期五在他的推特上揣测，如果私人投资者不能帮助提振对这家加州银行的信心，接下来可能得需要政府出面拯救了。

另据彭博社报道，亿万富豪泰尔（Peter Thiel）旗下的创始人基金（Founders Fund）和其他大型风险投资公司，也开始要求他们旗下的公司把在SVB Financial的存款全部撤回。

到截稿时，SVB Financial还未发布任何最新讯息。