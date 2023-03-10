越南旅游业强劲复苏 河内今年将迎来300万游客人次

（早报讯）越南首都河内预计今年的外国游客将达到300万人次，比去年增加一倍，旅游业强劲复苏。

综合新华社和中通社报道，河内市旅游局局长星期五（3月10日）说，河内1月和2月迎来了320万名国内游客和53万5000名国际游客人次，他们在酒店和旅游景点的住宿消费达13.2万亿越南盾（约7.52亿新元），几乎是去年同期的四倍。

局长还说，当局已制定一些措施，将河内定位为“安全、友好、有质量及具吸引力”的目的地。他说，河内计划将注意力和资源用于目的地推广，通过将重点放在文化遗产、历史遗迹和传统民间节日，推高当地和外国游客的需求。

河内还计划结合保健和休闲创造新的旅游产品，并更新法规以加强与首都周边地区和旅游目的地的合作。

河内市人民委员会办公厅主任张越勇星期四（9日）说，河内正在采取积极措施大力改善营商环境，支持企业发展和吸引投资。

河内是越南首都和全国政治、文化、科技中心，也是越南主要的旅游城市，市内湖泊星罗棋布，终年树木常青，鲜花盛开，风光秀丽，有“万花春城”之称。河内的名胜古迹也居越南全国之冠。

2019年，越南接待了580万人次的中国游客，占游客总数的三分之一。15日起，中国政府将越南列入试点恢复出境团队游国家名单。

越南2023年还将开展国家旅游年，开幕式将于25日晚举行。旅游年期间将举行200多项活动，如街头文化节、世界表演艺术节、全国划船和皮划艇俱乐部比赛等，以期吸引亚细安、亚洲和世界游客。