已故美前总统肯尼迪侄子竞选2024年美国总统

美国前总统约翰·肯尼迪之侄、美国前国会参议员罗伯特·肯尼迪之子，小罗伯特·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.，下文称小肯尼迪）宣布竞选2024年美国总统。

《纽约时报》报道，小肯尼迪星期三（4月5日）提交以民主党人身份竞选总统的文件，并已经建立一个网站，为可能的竞选征募捐款和志愿者。

他曾在3月11日发推文说，如果“我能筹集到资金，并动员足够多的人来取得胜利”，就会参加竞选。

现年69岁的小肯尼迪曾是一名顶级环境律师，但他的兴趣从民主党主流转向阴谋论，因此受到一些家族成员的公开批评。

小肯尼迪长期以来都是一名疫苗怀疑论者，认为儿童自闭症与接种疫苗有关，尽管这一说法已被医学专家否认。

在他近期出版的书中，小肯尼迪声称现总统拜登的冠病大流行首席医学顾问福奇、微软联合创始人比尔·盖茨与制药公司合谋，从冠病疫苗中牟利。

小肯尼迪还在推特上写道，如果成为总统候选人，他的首要任务将是“结束国家与企业权力之间的腐败合并”。

《纽约时报》指出，小肯尼迪参与竞选，将给拜登带来潜在的长期挑战。虽然许多民主党人对明年将满81岁的拜登作为2024年总统候选人表示担忧，但一直没有主要党派领导人积极发起挑战。