泰国大选正式启动 逾5000万选民将参与投票

泰国星期天（5月14日）举行全国大选，逾5000万合格选民有权参与投票，非正式选票将在同日晚间出炉。

《曼谷邮报》（Bangkok Post）报道，泰国今年约有5228万个合格选民，选委会预计会有85%的选民将在星期天进行投票。每位选民手中握有两票：一票投给选区候选人，另一票投给选民自己认可的政党。

5月14日，泰国曼谷选民排队投票。（彭博社）

泰国选委会主席温巴宗（Ittiporn Boonpracong）星期六（13日）说，选委会已准备好组织星期天的选举，并确保选举能顺利进行，预计在当地时间下午6点半（新加坡时间7点半）开始报告非正式计票结果。

5月14日，一名选民在泰国曼谷的一个投票站投票。（路透社）

泰国投票站将在同日下午5时（新加坡时间傍晚6时）关闭。

为了让选民安心投票，泰国国家警察总长丹隆萨（Damrongsak Kittiprapas）说，当局已在各处投票站部署逾14万名警察，以确保全国范围内近9万5000个投票站能有秩序地运行。

丹隆萨指出，在选举开始前，警方在184起与选举相关的犯罪活动中，逮捕了涉案嫌疑人。

泰国民调结果和政治观察员普遍预测，民主派有望在星期天的大选中胜出。但分析认为，有望成为最大赢家的为泰党，不一定能赢得保守目标200席，或以310席压倒性票数获胜。

自泰国于1932年改为君主立宪制后，已先后经历了13次军事政变，平均每七年便发生一次政变。

不过，泰国皇家陆军总司令那龙班日前承诺，即使大选后出现政治动荡也不会政变，军方都将保持中立。那龙班这一谈话有助于缓和人们对民主派胜选后军方或再度干政的担忧。