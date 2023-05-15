【泰国大选】泰民主派重挫执政党 前进党为泰党结盟未有定论

泰国民主派在议会选举中重挫与军方结盟的政党，为终结近10年来获军方支持的保守派统治掀开序幕。

综合路透社和彭博社星期一（5月15日）报道，99%的选票已完成统计，前进党和为泰党的票数遥遥领先。根据泰国选举委员会网站公布的计票结果，这两党预计将合共在下议院500个议席中夺得超过280席。在泰国上下两院持有过半席位的政党候选人才能当选首相。

截至星期一凌晨近5时，前进党已拿下151席，包括113个选区议席和38个政党议席；为泰党拿下141席，包括112个选区议席和29个政党议席。

排在前进党和为泰党之后的泰自豪党得70席，由原副首相巴维领导的公民力量党得41席、原首相巴育领导的泰国人团结建国党得36席、民主党得25席。

前进党首相候选人披塔在推特上说，前进党将成为组建新一届政府的主要政党，“（选举）结果清楚显示前进党得到了全国人民的压倒性支持。”

前进党在首都曼谷近乎横扫全局，披塔已表明不会与军方支持的政党组成执政联盟，对与为泰党组盟持开放态度。

为泰党首相候选人、泰国前首相达信的女儿佩通坦说，她为前进党的成绩感到高兴，但现在讨论结盟还为时太早。

佩通坦说：“最重要的是聆听人民的心声。”

泰国星期天（14日）举行全国大选，约5228万合格选民对下议院选区议席和政党议席进行投票。

泰国下议院500席包括400个选区议席和100个政党议席；上议院有250席，其中244席由军人执政团领导，另外6席保留给军方领袖。

由于泰国上议院250名议员是由军方指派，因此民主派政党即使赢得下议院的多数席位，大选后未必能顺利夺下首相大位。首相候选人必须在上下两院获得超过一半的支持票，即至少376票，才能当选首相。