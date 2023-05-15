【泰国大选】前进党党魁邀五反对党组建执政联盟

在泰国议会选举中得票最高的反对党前进党已邀请五个反对党一起组建执政联盟。

路透社报道，43岁的前进党党魁披塔星期一（5月15日）说，他也向前首相达信女儿佩通坦所属的为泰党发出邀请，并再次表明，他已做好出任首相的准备。

披塔也警告，如果有人试图干预星期天的大选结果，导致少数政府的产生，将为此付出沉重的代价。

另外，披塔说，前进党将推进修改冒犯君主法的计划。泰国法律严格禁止任何人诋毁、羞辱、威胁泰国国王、王后或其他法定继承人和摄政者，违反者可面临最长15年的监禁。

泰国有数以百计的人面临冒犯君主罪的指控，其中一些人被审前拘留。

披塔说，议会殿堂将是寻求修改冒犯君主罪的适当地方。他说：“我们将通过议会确保我们可以如何就推进王室与人民之间的关系，展开成熟和透明的全面讨论。”

选举委员会主席温巴宗在星期一的记者会上说，根据99.18%已完成计算的选票，两大反对党——前进党和为泰党——在下议院400个选区议席中各赢得112席。

在下议院的100个政党议席中，前进党和为泰党也拿下了约三分之二的议席。

这意味着这两个民主派政党在下议院已远远超过了简单多数的250席门槛。

泰国5月14日举行全国大选，约5228万合格选民对下议院选区议席和政党议席进行投票。泰国下议院500席包括400个选区议席和100个政党议席；上议院有250席，其中244席由军人执政团领导，另外6席保留给军方领袖。

由于泰国上议院250名议员是由军方指派，因此民主派政党即使赢得下议院的多数席位，大选后未必能顺利夺下首相大位。首相候选人必须在上下两院获得超过一半的支持票，即至少376票，才能当选首相。