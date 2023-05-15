【泰国大选】为泰党同意加入前进党领导的执政联盟

泰国民主派反对党为泰党同意加入由前进党领导的执政联盟。

法新社报道，泰国前首相达信女儿佩通坦所属的为泰党星期一（5月15日）宣布，同意加入由另一反对党前进党领导的执政联盟。

前进党党魁披塔早前在记者会上说，他已邀请五个反对党包括为泰党一起组建执政联盟。在星期天的议会选举中，前进党的得票最高。

43岁的披塔表明，他已做好出任首相的准备。

披塔在记者会上警告，如果有人试图干预星期天的大选结果，导致少数政府的产生，将为此付出沉重的代价。

选举委员会主席温巴宗在星期一的记者会上说，根据99.18%已完成计算的选票，前进党和为泰党在下议院400个选区议席中各赢得112席，在下议院的100个政党议席中，前进党和为泰党也拿下了约三分之二的议席。

这意味着这两个民主派政党在下议院已远远超过简单多数的250席门槛。

泰国5月14日举行全国大选，约5228万合格选民对下议院选区议席和政党议席进行投票。泰国下议院500席包括400个选区议席和100个政党议席；上议院有250席，其中244席由军人执政团领导，另外6席保留给军方领袖。

由于泰国上议院250名议员是由军方指派，因此民主派政党即使赢得下议院的多数席位，大选后未必能顺利夺下首相大位。首相候选人必须在上下两院获得超过一半的支持票，即至少376票，才能当选首相。