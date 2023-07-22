特朗普机密文件案明年5月20日开审

美国佛罗里达州一联邦法官将前总统特朗普机密文件案的开审日期定在明年5月20日。

届时2024美国总统大选已在如火如荼进行，这起案件预计将把一场激烈且分裂性的总统竞选活动推向高潮。

彭博社报道，佛州联邦地区法院法官坎农（Aileen Cannon）星期五（7月21日）驳回特朗普律师团，将案件审理推迟到明年大选之后的请求，也拒绝了司法部要求在今年12月开审的请求，她把开审日期定在明年5月20日。

法官坎农是特朗普担任总统时任命的联邦地区法院法官。根据她的命令，机密文件案将在她位于佛州皮尔斯堡（Fort Pierce）的法院进行。皮尔斯堡是一座沿海城市，离迈阿密两个半小时车程，陪审团成员将来自特朗普在他前两次总统竞选中轻松取胜的几个县。

法官坎农是特朗普担任总统时任命的佛州南区联邦地区法院法官。（法新社）

法官坎农择定的开审日期落在大部分初选之后，但距离7月的共和党全国代表大会开幕、大选季正式开始，只有不到两个月时间。

虽然司法部无法如愿在今年内开始审理此案，但法官坎农的决定对特朗普来说也是一个挫败，因为特朗普同时还面对其他多起案件审讯，竞选活动和出庭日期势必令他“分身乏术”。

尽管如此，特朗普发言人对法官驳回司法部在今年12月开审的请求表示欢迎，称这是“司法部拒绝给予特朗普总统一个公平法律程序的挫败。延迟开审将给予特朗普总统和他的法律团队更多时间，努力推翻这个空洞的骗局。”

负责调查特朗普两起重大案件的司法部特别检察官史密斯，没有回应置评请求。

特朗普希望赢得总统选举摆脱官司

《纽约时报》报道，特朗普顾问直白的说，特朗普希望通过赢得总统选举来摆脱他所面临的官司，他的策略就是想尽一切办法拖延审讯。

司法部拒绝对法官坎农的决定发表评论。但一名知情人士透露，司法部检察官对于她的决定并不感到意外。他们当初设定了快速的时间表，就是预计她会选择在2024上半年开始审理机密文件案，并拒绝特朗普法律团队在总统大选之后才启动审讯的要求。

目前尚不清楚特朗普机密文件案的开审日期会不会再改期，原因是法官坎农指这起案件“复杂”，这意味着她有可能允许进一步延迟审讯。

2022年8月，特朗普在佛州提起诉讼，试图阻止政府在调查机密文件案中使用联邦调查局（FBI）突击搜查海湖庄园所获得的文件，并要求任命一名“特别主事官”进行审查。由特朗普任命的佛州南区联邦地区法院法官坎农，批准了特朗普的要求。同年12月1日，位于亚特兰大的美国第11巡回上诉法庭，以下级法院缺乏管辖权为由予以驳回，叫停了独立专员审查海湖庄园查获的文件。

美国司法部长加兰2022年11月委任特别检察官史密斯接手特朗普两起重大刑事案件调查，包括特朗普在2021年1月6日国会大厦骚乱事件中扮演的角色，以及他卸任后对政府机密文件的处理。

正在寻求重返白宫的特朗普，是首位面临联邦刑事指控的美国前总统。特朗普日前表明，即使他被定罪也会坚持竞选总统。