特朗普被控试图推翻2020年总统选举结果

美国前总统特朗普因试图推翻2020年总统选举结果，在华盛顿被控四项刑事罪名。这也是正在寻求重返白宫的特朗普，面临的第三起具有政治爆炸性的刑事起诉。

综合路透社和彭博社报道，华盛顿哥伦比亚特区一大陪审团星期二（8月1日）公布的45页起诉书说，特朗普尽管在2020年总统选举中落败，却仍决心继续掌权。他在选举日后的两个多月里散布谣言，宣称选举存在足以改变结果的舞弊，还采取非法手段干预计票和试图推翻选举结果。

检察官在起诉书中说，特朗普明知他对选举存在舞弊的指控不是事实，但他依然一再重复这些言论，以“制造一种强烈不信任和愤怒的全国氛围，削弱公众对选举管理的信心”。

77岁的特朗普面临四项刑事指控，包括密谋欺诈美国、密谋妨碍官方程序、妨碍及试图妨碍官方程序、密谋剥夺选民公平投票的权利，其中两项罪名的最高刑罚可判处20年监禁。

司法部特别检察官史密斯说，2021年1月6日国会骚乱事件，“是被告（特朗普）的一连串谎言所助长的”。（路透社）

负责调查特朗普两起重大案件的司法部特别检察官史密斯，在新闻发布会上发表简短声明，将2021年1月6日美国国会骚乱事件的责任完全归咎于特朗普。

史密斯说：“2021年1月6日对我们国会大厦的暴力行动，是对美国民主进行前所未有的突击。正如起诉书所述，这起事件是谎言所助长的，被告的一连串谎言，目的是妨碍美国政府的运作基石。”

起诉书指控特朗普与另外六名未透露姓名者合谋推翻2020年总统选举结果，并列举了特朗普的大量选举谎言。（路透社）

起诉书列举了特朗普的大量选举谎言，并且指出，特朗普的心腹顾问和高级情报官员等已多次告诉他，选举结果是合法的。检察官在起诉书中写道：“那些指控都是虚假的，被告知道是虚假的。”

起诉书还不指名提到六名特朗普的共谋者，包括四名律师、一名美国司法部官员和一名政治顾问。

特朗普被命令，于星期四（3日）下午4时到华盛顿联邦法院出席首次聆讯。

特朗普竞选团队发表声明说，特朗普一直遵守法律，并将起诉书描述为令人想起纳粹德国的政治“迫害”。

星期二早前，特朗普已在他自家社交媒体平台预告自己将在当天被起诉。

特朗普说：“我听说精神错乱的杰克·史密斯（司法部特别检察官）为了干扰2024年总统选举，将再次对你们最喜欢的总统提出虚假起诉。”

在起诉书中被列为同谋者的其中一人似乎是律师伊士曼（John Eastman）。伊士曼错误地暗示时任副总统彭斯可以拒绝认证选举结果。在去年的调查中，伊士曼和前司法部官员克拉克（Jeffrey Clark）的手机都被司法部没收和搜查。

起诉书提到的另一人，似乎是特朗普的私人律师、前纽约市市长朱利安尼，称这个人愿意采取特朗普竞选律师所不愿采取的法律策略。

伊士曼、克拉克和朱利安尼都没有立即回应置评请求。

美国司法部长加兰2022年11月委任特别检察官史密斯接手特朗普两起重大刑事案件调查，包括特朗普在2021年1月6日国会大厦骚乱事件中扮演的角色，以及他卸任后对政府机密文件的不当处理。

这是特朗普2021年卸任以来第三次受到刑事指控。今年6月，他因机密文件案被控40项联邦刑事罪名，包括违反间谍法罪名。此外，特朗普还因涉嫌在2016年总统选举前向色情片女星丹尼尔斯支付封口费一案，在纽约州法院面临伪造商业记录等多项指控。