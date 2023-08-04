民调：若特朗普重罪成立 45%共和党人不会投票给他

路透社/益普索最新民意调查显示，如果前总统特朗普被判重罪罪名成立，大约一半的共和党人将不会投票给他，这表明特朗普的法律问题对他2024年再次竞选总统构成了严重风险。

路透社报道，这项为期两天的民调，在特朗普星期四（8月3日）下午4时出庭之前结束。调查问参与民调者，如果特朗普“被陪审团判定犯有重罪”，他们是否会在明年总统大选投票给特朗普。在共和党人中，45%说不会投票给他，35%说会投票给他，其余人回答不知道。

当被问及如果特朗普“现在正在监狱服刑”，他们是否会投票给特朗普，52%的共和党人说不会，28%说会。

特朗普的一名支持者3日在华盛顿联邦法院外举起“24年选特朗普”的标语。（法新社）

特朗普在共和党初选中一路领先，即使是排名第二的佛罗里达州州长德桑蒂斯也和他有一大段距离。一连串的官司丑闻似乎撼动不了特朗普的基本盘，反而令他越战越勇。

特朗普称遭“政治迫害”

特朗普在所有案件中都坚称自己清白，并指责检察官对他进行“政治迫害”，目的是为破坏他的竞选活动。

星期四公布的民调结果显示，共和党人普遍对特朗普自称遭到政治迫害持同情态度。高达75%的共和党受访者同意针对特朗普的指控“是出于政治动机”，20%的人不同意，其余的人说不知道。

约三分之二或66%的共和党人，对特朗普被指煽动选举舞弊的指控表示“不可置信”，29%认为可信，其余人说不确定。

当被问及一名已被定罪的重罪犯会如何影响他们的投票决定时，71%的共和党人说他们不会投票给这名罪犯，但如果这个人是特朗普，这一比例为52%。

一名反对特朗普的民众在华盛顿联邦法院外举牌，牌子上写着“把叛国者关起来！”。（法新社）

华盛顿联邦法院星期四正式以四项刑事罪名，提控特朗普密谋推翻2020年总统选举结果，特朗普对所有指控不认罪。

这是特朗普在四个月内第三次被控以刑事罪名，他此前已因卸任后不当处理机密文件被控40项联邦刑事罪名，他也因在2016年总统选举前向色情片女星丹尼尔斯支付封口费，在纽约州被控34项伪造商业记录罪名。

路透社/益普索的最新民调结果显示，特朗普在2024总统大选共和党初选中的主导地位有增无减，他在7月份的民调中仍拥有47%的共和党支持率，而德桑蒂斯的支持率下滑了6个百分点，至13%。

路透社/益普索最新民调在美国全国范围内进行，收集了1005名美国成年人的在线回答，民调误差率约4个百分点。