特朗普大选案庭审日 落在总统初选超级星期二前夕

美国前总统特朗普因2020总统大选案在华盛顿特区面对刑事起诉，法官星期一（8月28日）把庭审日期定在明年3月4日，即2024年总统选举共和党初选“超级星期二”的前一天。

特朗普说，他将上诉，要求法院更改庭审日期。不过法律专家认为这恐难以办到。

综合彭博社和路透社报道，华盛顿特区联邦地区法院法官楚坎（Tanya Chutkan）星期一听取了控辩双方的论证后，宣布上述庭审日期。

司法部特别检察官史密斯办公室此前要求在明年1月2日开审，特朗普律师团主张把庭审推迟到2026年4月，届时2024年总统选举结果早已尘埃落定。

法官楚坎在听证会上说，虽然明年1月2日开审时间紧迫了点，但特朗普提议的2026年“远远超过所需要的准备时间”。

她说，案件拖延太久可能面对证人从缺、记忆淡忘等问题。她还说，社会大众有权要求“迅速”审结这起案件，并把庭审日定在明年3月4日。

华盛顿特区联邦地区法院法官楚坎说，案件拖延太久可能面对证人从缺、记忆淡忘等问题，并指社会大众有权要求“迅速”审结案件。（法新社）

美国2024总统大选共和党内初选的超级星期二落在3月5日，当天共有14个州举行初选。而且，数周之后，特朗普还得到纽约出席另一起刑事案的庭审。

特朗普星期一在自家社媒平台Truth Social贴文说：“我要上诉。”他没有说明将如何对法官楚坎定下的庭审日提出上诉，或几时会提出上诉。

特朗普在华盛顿特区被控试图推翻2020年总统大选结果，面对密谋欺骗美国、密谋妨碍官方程序、妨碍及试图妨碍官方程序，以及密谋侵犯公民权利等四项刑事罪名。特朗普对所有指控不认罪。

特朗普至今已因四起案件，在纽约、佛罗里达州、华盛顿和佐治亚州面对多项刑事罪名，他力拼明年重返白宫，希望能借此摆脱当前的困境。